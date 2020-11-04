Берн, , 16:01 — REGNUM За минувшие сутки на территории Швейцарии было выявлено свыше 10 тыс. новых подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2. Об этом 4 ноября сообщает Федеральный офис общественного здравоохранения страны.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По последним данным, за последние 24 часа в стране выявили 10 073 заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 192 376. Также сообщается, что за это же время в Швейцарии 73 пациента скончались от COVID-19.

При этом уточняется, что данные по количеству зараженных в стране за минувшие сутки — самый высокий показатель за все время пандемии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что власти Швейцарии с 29 октября отменили обязательный 10-дневный карантин по коронавирусу для российских туристов.

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