Москва, , 00:01 — REGNUM Необходимо изучить цепочку изменений, которая приведшую к разрушению системы образования советской школы, считает советник президента Российской академии образования, член общественного совета при Министерстве просвещения РФ, Нина Ерюхина. Почему сейчас в образовании — хаос, эксперт рассказала в интервью корреспонденту ИА REGNUM.

Образование Иван Шилов © ИА REGNUM

«Прочную систему создавали известные педагоги, имена которых мы знаем: это и Макаренко, и Сухомлинский, и Караковский, и Людмила Новикова. Это были люди-профессионалы. Мы сейчас говорим о хаосе в образовании. Педагогическая система выстраивается в соответствии с национальными ценностями, представлениями человека о его предназначении в обществе», — говорит Ерюхина.

Она согласна с тем мнением, что для настоящего учителя школа — это храм науки, а главная задача — сеять разумное, доброе и вечное, и родитель, который приводит ученика в школу, доверяет школе воспитание ребёнка, и думает прежде всего о его здоровье. «Всё, к чему мы пришли, это разрушено. Ни о каком здоровье детей мы сейчас не можем говорить: дети выходят из школы больными», — заключает эксперт.

Полностью интервью читайте в материале Александра Умрихина «Хаос и революции: классная руководительница Медведева — об образовании в РФ».