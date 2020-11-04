Салехард, , 15:26 — REGNUM На Ямале за сутки выявили 185 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 4 ноября сообщает региональный оперативный штаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Из них 23 новых случая зарегистрирован среди вахтовых рабочих из других регионов. Остальные: в Лабытнанги — 21, в Надымском районе — 20, в Ноябрьске и Салехарде — по 19, в Муравленко — 14.

Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составил 184 случая.

Всего с начала пандемии в ЯНАО по состоянию на 4 ноября зарегистрировано 21 293 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 14 912 человек, 153 пациента с COVID-19 скончались (на три человека больше, чем днём ранее).