Варшава, 4 ноября 2020, 15:26 — REGNUM Министерство здравоохранения Польши обнародовало новые данные по количеству выявленных заражений коронавирусом за последние сутки. Об этом передает Polskie Radio 24.
Так, согласно данным, на территории республики за последние 24 часа были зарегистрированы 24 692 новых случая заражений, при этом 373 человека с подтвержденных диагнозом COVID-19 скончались.
Новые подтвержденные случаев заражения поступили из следующих воеводств: Великопольское (3 952), Мазовецкое (2 797), Дольношлёнское (2 324), Малопольское (2 245), Шленское (2 165), Лодзское (1 766), Люблинское (1 543), Куявско-Поморское (1 352), Подкарпатское (1 280), Свентокшиское (767), Западнопоморское (747), Опольское (644), Подляское (625), Варминско-Мазурское (622), Любушское (434).
Напомним, за прошлые сутки в Польше было зарегистрировано 19 364 новых заражений коронавирусом, 227 человек с данным диагнозом умерли.
С начала эпидемии в Польше подтверждено заражение 439 536 человек. 6 475 инфицированных умерли.