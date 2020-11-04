Варшава, , 15:26 — REGNUM Министерство здравоохранения Польши обнародовало новые данные по количеству выявленных заражений коронавирусом за последние сутки. Об этом передает Polskie Radio 24.

Коронавирус в Польше Wspolnotapolska.org.pl

Так, согласно данным, на территории республики за последние 24 часа были зарегистрированы 24 692 новых случая заражений, при этом 373 человека с подтвержденных диагнозом COVID-19 скончались.

Новые подтвержденные случаев заражения поступили из следующих воеводств: Великопольское (3 952), Мазовецкое (2 797), Дольношлёнское (2 324), Малопольское (2 245), Шленское (2 165), Лодзское (1 766), Люблинское (1 543), Куявско-Поморское (1 352), Подкарпатское (1 280), Свентокшиское (767), Западнопоморское (747), Опольское (644), Подляское (625), Варминско-Мазурское (622), Любушское (434).

Напомним, за прошлые сутки в Польше было зарегистрировано 19 364 новых заражений коронавирусом, 227 человек с данным диагнозом умерли.

С начала эпидемии в Польше подтверждено заражение 439 536 человек. 6 475 инфицированных умерли.