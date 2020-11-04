Москва, , 15:25 — REGNUM Новые категории российских граждан, которые получат право досрочно выйти на пенсию и получить досрочные выплаты, появятся в России с 2021 года. Об этом 4 ноября рассказал глава Центра анализа НПФ «Сафмар» Евгений Биезбардис, его слова приводит агентство «Прайм».

Пенсия Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщил эксперт, со следующего года в России смогут выйти на пенсию досрочно граждане, которые работают на особо тяжелых, вредных и опасных рабочих местах, такие, как работники металлургических, машиностроительных и химических производств, и горнодобывающей отрасли.

Кроме того, досрочно пенсия будет назначаться для работающих в особо важных для общества сферах — педагогов, медиков и артистов.

Также право на получение досрочной пенсии есть у российских граждан по социальным мотивам и состоянию здоровья, к примеру, у работавших в условиях Крайнего Севера или у инвалидов.

Помимо того, досрочная пенсия может быть у предпенсионеров, когда им до пенсии остается два года в случае, если они отработали 20 у женщин или 25 лет у мужчин и не могут трудоустроиться после увольнения.

При этом также досрочная пенсия возможна для многодетных матерей — в их случае срок выхода на пенсию зависит от числа детей, к примеру, женщина с тремя детьми выходит на 3 год раньше на пенсию, с четырьмя — на 4 года и т.д.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 октября стало известно, что министерство труда России не поддержало идею начисления пенсий по рангам.