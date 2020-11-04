Ашхабад, , 15:17 — REGNUM В Туркмении для лиц, приезжающих в страну из-за границы с 14 до 21 дня увеличен срок карантина, сообщает 3 ноября информационное агентство Orient.

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Данная мера предпринята с учетом мирового опыта в целях предотвращения завоза инфекционных заболеваний. Вместе с тем, в Туркмении утверждают, что случаев инфицирования коронавирусной инфекцией в республике до сих пор зарегистрировано не было.

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Напомним, до 1 января 2021 года в Туркмении продлили действие ограничения на пресечение границы как для граждан республики, так и для иностранцев и лиц без гражданства.