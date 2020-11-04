Москва, , 15:07 — REGNUM Одним из симптомов заболевания COVID-19, вызываемого новым коронавирусом, является заложенность ушей. Об этом 4 ноября рассказала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, ее слова приводит РИА Новости.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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"Заложенность ушей не такой уж и редкий симптом COVID-19», — заявила эпидемиолог.

Также она уточнила, что, по результатам исследования ученых их Турции, у 172 пациентов с COVID-19, симптомы которых были проанализированы, у 31 (18%) человека из данного наблюдался данный симптом. В то же время, на заложенность в ушах жаловались 12% пациентов, у которых заболевание протекало в легкой форме.

При этом Пшеничная отметила, что такая заложенность также бывает при ОРВИ и указала, что в случае, если данный симптом не проходит в течение нескольких недель, необходимо немедленно обратиться к врачу-отоларингологу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович рассказала, что в настоящее время мир переживает критический этап пандемии коронавирусной инфекции.