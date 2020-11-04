Париж, 4 ноября 2020, 14:38 — REGNUM Французский сатирический журнал Charlie Hebdo выпустил 4 ноября новый номер, в котором представлены карикатуры по поводу недавних терактов во Франции.
На обложке нового журнала опубликована карикатура, где изображены танцовщицы известного французского кабаре «Мулен руж», которые танцуя, держат в руках свои отрубленные головы.
«Франция всегда останется Францией», — гласит надпись на обложке нового номера сатирического издания.
Как сообщало ИА REGNUM, в октябре во Франции произошло несколько терактов связанных с карикатурами Charlie Hebdo. Так, 16 октября под Парижем обезглавили школьного учителя Самюэля Пати, читавшего ученикам лекции о свободе слова и показывавшего по ходу лекций карикатуры на пророка Мухаммеда из издания. Позднее произошли террористические нападения в Ницце.