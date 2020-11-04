Тюмень, , 14:35 — REGNUM В тюменском моногоспитале на базе Перинатального центра за полгода родился 371 ребенок от заражённых коронавирусом матерей. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Новорожденный Fred974

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Первых пациенток моногоспиталь принял 21 апреля. За полгода здесь медпомощь получили 649 беременных женщин с коронавирусом и пневмонией. Здесь же принимают роды у пациенток с ОРВИ.

Всего в моногоспитале на базе Перинатального центра прошли лечение более 650 женщин, 370 из них выздоровели, 87 еще под стационарным наблюдением медиков. В отделении реанимации и интенсивной терапии прошла лечение 101 беременная и родившая женщина. Есть один летальный случай, который произошёл в октябре — 37-летняя женщина родила здорового ребенка, но на следующий день у неё развилась дыхательная недостаточность на фоне тотальной пневмонии.