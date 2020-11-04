Ереван, , 14:36 — REGNUM В Армении за прошедшие сутки выявили 2374 случая заражения коронавирусом, сообщили 4 ноября в пресс-службе министерства здравоохранения.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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За сутки было зарегистрировано 35 летальных исходов, 1212 человек выздоровели.

На текущий момент в республике выявили 97 150 инфицирований SARS-CoV-2. 58 811 человек выздоровели, 1448 человек умерли от осложнений, вызванных болезнью.

36 502 инфицированных на данный момент получают лечение. За весь период эпидемии в стране провели 418 080 тестов на SARS-CoV-2, 4565 из которых провели в минувшие сутки.