Екатеринбург, , 14:33 — REGNUM Свердловская область отмечена на федеральном уровне за вклад в этнокультурное развитие и укрепление единства народов России. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

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Директор Свердловского областного медицинского колледжа Ирина Левина стала лауреатом специальной номинации «За милосердие и самоотверженность» первой Всероссийской общественной премии «Гордость нации». Церемония награждения состоялась в Москве. Участие в ней принял вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько.

Ирина Левина является организатором волонтерского штаба помощи пожилым и заболевшим людям, организатором групп быстрого реагирования, которые по первому зову приходят к тем, кому трудно. В колледже по инициативе директора регулярно проходят дни национальной культуры разных народов, а студенты образовательного учреждения принимают участие практически во всех межнациональных мероприятиях, которые проходят в регионе.

«Согласно определению Всемирной организации здравоохранения, здоровье — это не отсутствие болезней. Здоровье — это чувство и ощущение психологического, социального и духовного благополучия. Я думаю, что такие события, как сегодня, оптимизмом, значимостью, радостью внесут вклад в здоровьесбережение всех участников церемонии и всех зрителей», — отметила Ирина Левина.

Она также поблагодарила 15-тысячный коллектив преподавателей, сотрудников и студентов, медицинских работников и добровольцев, а также губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и вице-губернатора Сергея Бидонько за помощь и поддержку всех общественных инициатив региона.

Сергей Бидонько на церемонии награждения вручил премии победителям в номинации «За лучший проект национально-культурных объединений в сфере межнациональных (межэтнических) отношений». Лауреатами третьей степени стали Елена Тюрми и Ольга Осмоловская из Ленинградской области. Звание лауреат второй степени получили Эльвира Куклина, Анастасия Галиева, Снежана Мамаева из Марий Эл. Звания лауреата первой степени премии «Гордость нации» удостоен Александр Черных из Перми.

«Основа государственной политики нашей страны — это именно создание комфортных условий для всех людей, которые проживают на территории нашей большой страны. Неважно, какой люди национальности или какого вероисповедания. Если люди чувствуют себя комфортно, уверенно, хотят жить в России — тогда Россия непобедима», — отметил Сергей Бидонько.

Напомним, Свердловская область оказала поддержку в подготовке и проведении церемонии награждения. Например, статуэтки, которые вручены всем победителям, сделаны из латуни и природных уральских поделочных камней (лазурит и горный хрусталь). Поддержку в поиске материалов для их изготовления, а также в их создании оказал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Помимо этого Свердловская областная межнациональная библиотека предоставила социальные ролики о национальных культурах, которые были созданы при поддержке министерства культуры Свердловской области и транслировались во время церемонии. Свердловская общественная организация «Культурное просвещение» предоставила собственные документальные фильмы «160», «Дом народов», «Танцы народов мира», которые были показаны гостям премии. Поддержку также оказала свердловская некоммерческая организация «Благотворительный фонд «Малая родина».

В 2020 году премия «Гордость нации» была организована общероссийской общественной организацией «Ассамблея народов России». Как рассказала заместитель председателя совета «Ассамблеи народов России» Марина Плясунова, всего организаторам поступило более 700 заявок со всей страны. В число победителей вошли 33 лауреата, представляющие 17 субъектов Российской Федерации.

Премия состоялась при поддержке Совета при президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям, Федерального агентства по делам национальностей, Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации, Общественной палаты Российской Федерации и правительства Москвы с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.