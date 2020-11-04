Улан-Батор, , 13:24 — REGNUM В Монголии по всей стране отменили массовое празднование Нового года. Соответствующее решение принято на заседании правительства, передает ИА REGNUM.

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«По всему миру ситуация, связанная с COVID-19, осложняется и эксперты называют это второй волной пандемии. С целью предупреждения распространения инфекции решено не проводить новогодние мероприятия. Разрешается празднование Нового года в кругу семьи. Отмена массовых праздников на Новый год является одним из многих сложных решений, принятых во время коронавирусной пандемии. Для властей Монголии на первом месте стоят здоровье и жизнь граждан. Заведения сферы обслуживания будут работать в обычном режиме, запрещены мероприятие с участием более 30 человек», — заявил вице-премьер, председатель государственной чрезвычайной комиссии Янгугийн Содбаатар.

Также Монголия готовится к возможному возвращению дистанционного обучения школьников.

«Если ситуация с коронавирусом ухудшится, мы готовы учить в онлайн формате. Чтобы предотвратить распространение сезонного гриппа, зимние каникулы у школьников продлятся с 18 декабря до 1 февраля», — рассказала министр образования, культуры и науки Лхагвагийн Цэдэвсурэн.

Отметим, к настоящему моменту в Монголии не зафиксировано ни одного случая передачи коронавируса внутри страны. Все выявленные случаи ввозные. За минувшие сутки вирус обнаружили у трех человек — в это число попали 33-летний дальнобойщик из России. На 4 ноября в Монголии общее количество выявленных случаев COVID-19 достигло 352.

По данным Минздрава, в Национальном исследовательском центре инфекционных заболеваний находятся на лечении 16 дальнобойщиков, 12 из них являются гражданами зарубежных стран. Количество выздоровевших в Монголии составляет 314.