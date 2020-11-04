Челябинск, , 13:10 — REGNUM В Челябинской области скончались ещё шестеро пациентов с коронавирусом. Такие данные на утро 4 ноября сообщает оперштаб.

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Мужчины в возрасте 58 и 88 лет, а также 69-летняя и 75-летняя женщины умерли от COVID-19. У 65-летней женщины были хронический гломерулонефрит и постинфарктный кардиосклероз, а у 67-летнего мужчины — сахарный диабет, а также атеросклероз коронарных артерий и аорты.

С весны от ковида ушли из жизни уже 184 пациента. Ещё 480 скончались по другим причинам.