Сорочинск, Оренбургская область, , 12:42 — REGNUM В Сорочинске Оренбургской области суд рассмотрел исковое заявление местного жителя, который потребовал взыскать со школы 500 тыс. рублей. Причиной стал отказ мужчины и его сына от прохождения процедуры термометрии на входе в образовательное учреждение и в связи с этим не допуск подростка на занятия, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Сорочинского районного суда.

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Как указал истец, он и его сын — ученик десятого класса — 3 ноября отказались проходить термометрию, считая требование об измерении температуры тела незаконным. В результате школьник не был допущен до образовательного процесса. Мужчина просил восстановить обучение сына и взыскать компенсацию морального вреда в размере 500 тыс. рублей.

Представитель ответчика в свою очередь подчеркнула, что нарушений не было, а требование о прохождении термометрии основано на санитарных правилах, которые направлены на предотвращение распространения коронавирусной инфекции.

Суд отказался удовлетворять иск жителя Сорочинского городского округа, отметив, что профилактическая мера направлена на предупреждение и минимизацию рисков распространения COVID-19. Вопреки доводам истца процедура не относится к медицинскому вмешательству, поскольку осуществляется не в рамках оказания первичной медико-санитарной помощи. Отказываясь от прохождения термометрии, истец и его сын злоупотребляют своими правами, ставя под угрозу здоровье других учеников и педколлектива школы.

В ходе рассмотрения гражданского иска установлено, что сын истца не посещает школу с 3 сентября 2020 года без законных оснований, а также в возрасте 16 лет не имеет паспорта, о чем проинформированы компетентные органы.

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