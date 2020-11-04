Иркутск, , 12:41 — REGNUM В связи с отмечаемым сегодня, 4 ноября, Днём народного единства, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев обратился с гражданам с поздравительной речью. В ней он, в частности, напомнил, что более 400 лет назад народное ополчение во главе с купцом Мининым и воеводой Пожарским, действуя всем миром, отстояло российское государство и прекратило Смуту.

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«Тогда российский народ объединило чувство ответственности за судьбу страны. Мы помним об этом великом событии, чтим историю нашего государства, гордимся нашим прошлым и настоящим, делаем всё, чтобы наша Родина была сильной, могучей и процветающей», — подчеркнул губернатор Приангарья.

По словам Игоря Кобзева, для жителей Иркутской области этот праздник имеет особое значение:

«В нашем регионе традиционно в мире и согласии проживают представители более 130 национальностей, культур и вероисповеданий. Мы должны сделать все, чтобы сохранить эту межнациональную дружбу, историческое и культурное наследие народов Приангарья».

Также Игорь Кобзев пожелал всем жителям Иркутской области доброго здоровья, счастья, мира и благополучия. Как уже сообщало ИА REGNUM, сегодня, 4 ноября, в России отмечают День народного единства. Почти все сибирские губернаторы в своих поздравлениях призвали граждан сплотиться перед эпидемией коронавируса.

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