Варшава, , 12:29 — REGNUM Президент Польши Анджей Дуда подписал закон о внесении изменений в некоторые правила социальных ограничений в связи со вспышкой COVID-19. Об этом сообщает Polskie Radio 24.

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Изменения предписывают, среди прочего, обязательное прохождение анализов для тех лиц, у которых подозревается коронавирус, а также обязательно ношение масок или респираторов в общественных местах.

Заработная плата медицинских работников, которым приходится работать с людьми с COVID-19, увеличится вдвое. Медицинским учреждениям упростят процедуру найма новых сотрудников и их направления на борьбу с инфицированными коронавирусом. Возрастной ценз для медиков, которые могут работать с данной категорией пациентов, увеличен до 65 лет.

Кроме того, с больными с COVID-19 смогут работать и студенты медицинских факультетов, докторанты в области медицинских наук и наук о здоровье по ряду научных дисциплин: медицинские науки, фармацевтические науки и науки о здоровье. Они смогут выполнять вспомогательную функцию для врачей и медперсонала.

Находящиеся в вынужденной изоляции жители Польши получат такой же статус, как и находящиеся на больничном. Рецепты на лекарства, которых нет в наличии, будут продлены до 150 дней.

Напомним, всего за последние сутки в Польше было зарегистрировано почти 20 тысяч новых заражений коронавирусом, 227 человек с данным диагнозом умерли. С начала пандемии количество зараженных коронавирусом в республике возросло до 414 844 случаев. 6 102 человек умерли.