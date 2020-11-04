Чита, , 12:08 — REGNUM Губернатор Забайкальского края Александр Осипов поздравил жителей региона с праздником — Днём народного единства, отмечаемым сегодня, 4 ноября. В поздравлении, в частности, говорится:

Михаил Иванович Скотти Минин и Пожарский . 1850

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"Этот праздник выкован нашей историей. Мы с вами знаем, что когда мы вместе и когда мы едины, укрепляется государство, растет благосостояние народа, наступает стабильность и спокойствие. Как только между нами возникают разногласия, как только внутри страны наступает сумятица, это сразу наихудшим образом сказывается на людях».

Также Александр Осипов напомнил, что в регионе растет количество заболевших в результате распространения коронавирусной инфекции.

«Непростая ситуация в экономике и есть неуверенность в стабильности экономики и заработной плате. Я прошу всех вспомнить о нашем историческом опыте. Хочу всех призвать, чтобы мы были вместе, дружны, поддерживали друг друга, подставляли плечо, помогали», — призвал глава Забайкалья.

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