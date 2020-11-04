Чита, , 11:49 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 4 ноября, общее число выявленных носителей коронавируса составляет уже 12 733 человека, причём 237 из них добавились только за последние сутки.

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Причина смерти от COVID-19 официально подтверждена ещё у пяти человек. Общее число жертв нового вируса составляет уже 162 человека.

Из общего числа пациентов моногоспиталей 96 человек находятся в тяжелом состоянии, 54 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Вместе с тем 245 человек за последние сутки вылечены от коронавируса и сняты с меднаблюдения, общее число победивших COVID-19 составляет 8727 человек.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 233 новых носителя SARS-CoV-2 выявили в Забайкалье 2 ноября. Ранее читинская городская администрация предоставила несколько автобусов для сокращения времени ожидания «скорой». Автомобили доставляют пациентов с COVID-19 на проведение компьютерной томографии, оттуда домой (амбулаторное лечение), либо в моностационары региона, в зависимости от результата исследования.

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