Барнаул, , 11:40 — REGNUM Барнаульский градоначальник Вячеслав Франк поздравил горожан с Днём народного единства, отмечаемым сегодня, 4 ноября, и пожелал им «здоровья, счастья, мира и благополучия, оптимизма и удачи во всех добрых начинаниях». В его открытом обращении также сказано:

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«Этот праздник уже давно стал символом сплоченности многонационального народа и преданности Отечеству. В самые сложные моменты истории нашей страны единение всех народов помогло сохранить свободу и независимость России. Праздник напоминает нам, что только вместе мы сможем преодолеть любые трудности, решить самые сложные задачи, достойно ответить на все вызовы времени, обеспечить достойное будущее нашим детям».

В связи с эпидемией коронавируса, которая получила в Алтайском крае взрывной характер, «сити-менеджер» Барнаула напомнил, что залогом успешной борьбы с распространением SARS-CoV-2 является «ответственная гражданская позиция и соблюдение необходимых мер безопасности каждым жителем нашего города».

Как уже сообщало ИА REGNUM, также с Днём народного единства жителей Алтайского края поздравили сегодня губернатор Виктор Томенко и председатель регионального парламента Александр Романенко.

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