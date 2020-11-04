Вашингтон, , 11:35 — REGNUM В ночь после выборов президента США в Лос-Анджелесе было задержано 40 участников акций протеста, блокировавших железнодорожные пути. Об этом 4 ноября сообщает полиция города.

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«Примерно 40 человек были задержаны за блокирование железнодорожных путей и отказ разойтись после того, как было объявлено о незаконном собрании», — говорится в сообщении на странице полиции Лос-Анжелеса в соцсети Twitter и добавляется, что данная информация является предварительной и может измениться.

Также указывается, что около 30 человек получили штрафы за то, что находились на перекрестке.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что участники протестных акций в Сиэтле (штат Флорида США) в ночь после выборов американского президента перекрыли движение на некоторых дорогах в городе.