Москва, , 11:31 — REGNUM Общественное движение «За безопасность» предложило Центробанку ввести суточный лимит в 10 тыс. рублей на онлайн-переводы для пенсионеров. Об этом сообщает RT со ссылкой на письмо руководителя движения «За безопасность» Дмитрия Курдесова на имя главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной.

Курдесов объяснил необходимость установления такого ограничения ростом активности телефонных мошенников. Он отметил, что пенсионеры часто становятся целью преступной деятельности злоумышленников, принуждающих людей под теми или иными предлогами переводить денежные средства на их счета.

Он добавил, что лимит на перевод средств сделает невозможным хищение крупной суммы. Курдесов предложил установить лимит в размере 10 тыс. рублей в стуки для банковских счётов, оформленных на граждан, имеющих статус пенсионера.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре первый заместитель директора департамента информационной безопасности Центробанка России Артём Сычев заявил, что в период эпидемии новой коронавирусной инфекции в России количество звонков мошенников выросло на 200%.

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