Барнаул, , 11:24 — REGNUM В связи с отмечаемым сегодня, 4 ноября, Днём народного единства, губернатор Виктор Томенко и председатель регионального парламента Александр Романенко обратились с гражданам с поздравительной речью. В их обращении, в частности, сказано:

Следите за развитием событий в трансляции: «Россия отмечает День народного единства — все новости»

«День народного единства символизирует мужество, самоотверженность многих поколений россиян, умение сплотиться перед лицом любой угрозы родной земле. Любовь к Отечеству на протяжении столетий объединяет наш многонациональный народ. Верность традициям патриотизма, уважение к прошлому своей страны составляют главный смысл этого праздника.

Неслучайно он приурочен к важнейшему периоду отечественной истории, когда представители разных сословий и вероисповеданий объединились, чтобы положить конец Смутному времени и освободить страну от захватчиков», — говорится в обращении первых лиц.

Также они напомнили, что мир столкнулся с непростым вызовом — пандемией.

«Подавляющее большинство жителей нашего региона проходят это испытание, сохраняя в себе лучшие нравственные качества: умение сострадать и готовность помогать ближним. Сегодня все мы понимаем, что от гражданской ответственности, соблюдения мер предосторожности зависит то, как скоро мы преодолеем этот непростой период», — отметили Виктор Томенко и Александр Романенко.

Как уже сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 4 ноября, по-прежнему наблюдается существенный рост количества пациентов, больных внебольничной пневмонией (6014 человек, +33 за последние сутки) и ОРВИ (8183 человека, + 168 за последние сутки).

Читайте ранее в этом сюжете: Жертвами коронавируса стали ещё 12 жителей Алтайского края