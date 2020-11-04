Санкт-Петербург, , 11:18 — REGNUM После относительно спокойных дней в Ленинградской области зафиксирован ощутимый рост новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. По данным оперативного штаба от 4 ноября, за последние сутки подтверждено 163 новых случая. Это на 22 случая больше, чем сутками ранее.

Районы Ленобласти по распространению COVID-19 Операштаб Ленобласти

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В предыдущие десять дней суточная выявляемость коронавируса плавно повышалась в диапазоне от 127 до 141 случая в сутки.

Нарастающим итогом в Ленобласти к 4 ноября выявлен 12 031 случай заражения SARS-CoV-2 за всё время пандемии. Переболели и выздоровели 6930 человек, в том числе за последние сутки выписаны 97 человек. От COVID-19 скончались 116 жителей Ленобласти.

Наибольшее количество заболевших выявлено во Всеволожском, Гатчинском, Выборгском и Приозерском районах Ленобласти, они входят в так называемую «красную зону», где действует ряд ограничений.

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