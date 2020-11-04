Тюмень, , 11:17 — REGNUM В Тюмени большинство мероприятий в День народного единства из-за эпидемиологической обстановки по коронавирусу проводится в режиме онлайн. Но есть несколько событий, которые можно посетить очно, сообщает горадминистрация областной столицы.

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В 12:00 (10:00 мск) в ДК «Орфей» начнётся праздничная программа «Мы силой единой сильны!» с концертом, играми народов России и викториной. В «Центре русской культуры» начнутся в то же время народные гуляния «Мы — едины». С 12:15 по местному времени по паркам и скверам Тюмени будут курсировать творческие бригады коллективов Центра культуры и творчества.

В 13:00 (11:00 мск) в ДК «Современник» начнётся программа «Когда мы едины, мы непобедимы». С 16:00 (14:00 мск) в ДК «Поиск» стартует «Хоровод единства».