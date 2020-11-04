Краснодар, , 11:12 — REGNUM Торжественная церемония поднятия Государственного флага Российской Федерации казаками почётного караула Кубанского казачьего войска состоялась в Краснодаре на Главной городской площади в День народного единства 4 ноября, сообщили в пресс-службе администрации города.

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Церемония началась с выноса Государственного флага Российской Федерации — размером десять на пятнадцать метров. Его доставили к флагштоку представители Почетного караула Кубанского казачьего войска, а затем под звуки государственного гимна состоялось поднятие флага.

В этом году церемонию организовали с минимальным числом участников, а для жителей организовали прямую трансляцию в официальном Instagram-аккаунте мэрии.