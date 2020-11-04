Нур-Султан, , 11:11 — REGNUM В Западно-Казахстанской области зарегистрирован первый случай повторного заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 4 ноября Tengrinews. kz со ссылкой на заместителя руководителя управления здравоохранения Западно-Казахстанской области Гульнару Абдрахманову.

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По словам источника, речь идет о женщине, которая первый раз заразилась SARS-CoV-2 в начале эпидемии, в апреле месяце текущего года. Повторное инфицирование произошло в августе месяце. Оба раза женщина лечилась в условиях стационара медицинского учреждения.

Напомним, в Казахстане за минувшие сутки выявили 432 подтвержденных лабораторно случая заражения коронавирусом. Еще у 269 человек выявили симптомы инфицирования коронавирусной инфекцией при отрицательном результате теста на коронавирус.