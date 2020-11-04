Краснодар, , 10:55 — REGNUM Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поздравил жителей региона с Днем народного единства, который страна отмечает 4 ноября, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации края.

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«В этот день мы вспоминаем подвиг народных ополченцев, более 400 лет назад вставших на защиту Родины и положивших конец Смутному времени. Их мужество и сплоченность не позволили интервентам захватить и разрушить нашу многонациональную страну», — отметил Кондратьев.

Глава региона добавил, что и сегодня борьба с вирусом показала, что только общими усилиями возможно сохранить стабильность.

«Благодарю каждого жителя Краснодарского края, кто ежедневно на своем рабочем месте, в своей сфере делает все возможное ради благополучия Кубани. Такое единство — залог успешного будущего нашего края и всей страны», — подчеркнул губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, в этом году основные праздничные мероприятия в День народного единства в Краснодарском крае перенесены в онлайн-формат. В регионе состоятся кинолектории, экскурсии, акции, конкурсы, лекции, флешмобы.