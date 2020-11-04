Санкт-Петербург, , 10:59 — REGNUM В Санкт-Петербурге 4 ноября установлен абсолютный «рекорд» по количеству вновь выявленных носителей коронавирусной инфекции. За последние сутки подтвержден 1031 случай заражения, что на 87 случаев больше, чем было днем ранее.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Суточная цифра инфицирования в Петербурге впервые за время пандемии превысила отметку в 1000 новых случаев. Одновременно в городе поставлен печальный «рекорд» по количеству летальных исходов — их зафиксировано 66 за минувшие сутки. Предыдущий пик смертности был днем ранее и составлял 59 летальных случаев.

С учетом новых данных в Санкт-Петербурге лабораторно подтверждено 65 170 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 с марта 2020 года. Сумели преодолеть болезнь и выздороветь 40 447 человек, в том числе 527 пациентов выписаны за последние сутки.

От COVID-19, с учетом упомянутых 66 смертей, в Петербурге скончались 3998 человек за время пандемии. Летальность болезни в городе составляет 6,13% от общего числа инфицированных.

По данным городского оперштаба, за последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 36 323 человека. Под медицинским наблюдением находятся 4129 человек, из них 54 — в обсерваторе, 2129 — на самоизоляции, 1946 — контактные лица.

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