Москва, , 10:47 — REGNUM За минувшие сутки в России выявили 19 768 случаев заражения коронавирусом. Об этом 4 ноября сообщили в оперативном штабе Москвы.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Это значительно, на 1103 случая, больше предыдущего максимума, установленного в конце октября, когда выявили 18 665 случаев. Регионами-лидерами остаются Москва, Санкт-Петербург и Подмосковье.

Всего в РФ за время пандемии выявили почти 1,7 млн носителей коронавируса.