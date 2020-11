5 ноября 2020 | Время чтения 6 мин

Обзор The Dark Pictures Anthology: Little Hope — очередного провального ужастика от авторов Until Dawn.

Артём Дубровский, , 09:00 — REGNUM Первый по-настоящему громкий релиз британской студии Supermassive Games состоялся в 2015 году. Тогда разработчики выпустили эксклюзивную для PS4 игру под названием Until Dawn («Дожить до рассвета» в русской локализации) — кинематографичный интерактивный ужастик с увлекательным сюжетом, запоминающимися героями и потрясающими видами заснеженных канадских гор. После однозначного успеха проекта британцы «прочувствовали» свои сильные стороны и решили продолжить создавать вариативное «игровое кино» в хоррор-тематике.

Little Hope Иван Шилов ©ИА REGNUM

Если вы никогда не слышали о The Dark Pictures Anthology (новом проекте Supermassive Games), то кратко поясню: разработчики решили выпустить восемь коротких самостоятельных игр-ужастиков, не связанных общим сюжетом. В каждом из них будет своя группа центральных героев (сыгранных настоящими актёрами) и уникальная хоррор-тематика. Первая часть этой антологии называлась Man of Medan — и звёзд с неба, откровенно говоря, не хватала: запомнилась она по большей части именно слабыми персонажами и очевидным сюжетным твистом, который разработчики подавали как нечто неожиданное.

Запоминающаяся внешность Уилла Поултера придаёт его герою особое очарование. Но глубины характера всё ещё не хватает Скриншот из игры Little Hope

Однако от Little Hope, второй части «Тёмной антологии», ждали серьёзной работы над ошибками. Внушал доверие и первый трейлер: с гнетущей атмосферой, страшными чудищами и Уиллом Поултером («Бегущий в лабиринте», «Мы — Миллеры», «Чёрное зеркало: Брандашмыг») в главной роли. Правда, как выяснилось после релиза, для хорошей игры недостаточно всего лишь исправить ошибки Man of Medan и завлечь геймеров знакомыми лицами и интересным сеттингом.

Группа разновозрастных американских студентов вместе со своим профессором едет на экскурсию. Поздним вечером их автобус останавливает полиция и сообщает об аварии на дороге. Ничего не поделаешь — придётся ехать в обход через заброшенный город Литтл Хоуп, где много лет назад шли суды над ведьмами. Вскоре водитель не справляется с управлением, автобус переворачивается, а группа разношёрстных главных героев оказывается на ночной дороге, ведущей в мрачный городок с не менее мрачным прошлым.

Водитель автобуса, с которого начинается история, ожидаемо хранит страшный секрет Скриншот из игры Little Hope

Довольно клишированная завязка сопровождается регулярными сообщениями разработчиков о том, что Little Hope — игра не столько про сюжет, сколько про выбор. Каждый диалог, каждое действие и отношения с каждым из протагонистов выстраивают уникальную линию повествования, которая будет отличаться с каждым прохождением. Поначалу такой подход невероятно располагает к себе: ты стараешься играть осторожно, дважды обдумываешь каждую диалоговую опцию и пытаешься принимать те решения, которые принял бы в реальной жизни. Однако вскоре выясняется, что разработчики немного слукавили и выбор на самом деле не такой и богатый.

В диалогах игрокам вновь предлагают выбор из двух опций Скриншот из игры Little Hope

Например, в одном из первых эпизодов мне предложили: отправить героиню вперёд по дороге или оставить на месте дожидаться помощи — я выбрал первый вариант. Но спустя всего две-три минуты во время диалога она заартачилась и с фразой: «Я, конечно, согласилась, но всё равно сделаю по-своему», вернулась обратно. Так, зачем же предлагать выбор, если поведение героев всё равно заранее прописано?

Подобные моменты можно было бы списать на то, что разработчики продумали каждому из персонажей интересный многогранный характер, черты которого и будут преобладать в принятии решений. Однако сделать этого не получается из-за того, что практически все герои (пожалуй, кроме персонажа Уилла Поултера) неприятные, эгоистичные и откровенно глупые люди с неясной мотивацией. Интеллигентного вида профессор регулярно пытается бороться за свой статус лидера, хотя его никто и не оспаривает. Приятная дама средних лет Анджела регулярно огрызается на молодую Тейлор, хотя для этого нет никаких предпосылок. А Тейлор просто постоянно кричит на окружающих, спорит и влезает даже в незначительные конфликты —хотя изначально и подаётся как сильная и здравомыслящая девушка.

Лицевая анимация в Little Hope получилась великолепной. Но, к сожалению, даже хорошая актёрская игра и технологии не делают героев притягательными Скриншот из игры Little Hope

Вместо принятия решений и поиска правды герои всё время ссорятся друг с другом и совершают неадекватные поступки, которых никак не ожидаешь от «реальных» людей, которыми их так усиленно пытаются показать разработчики. Однако на характеры персонажей и неровные диалоги перестаёшь обращать внимание, когда в дело вступает сюжетная линия городка Литтл Хоуп. Периодически протагонисты будут попадать в прошлое и своими глазами наблюдать за жизнью местных жителей и теми самыми судами над ведьмами, вокруг которых и выстроена вся хоррор-составляющая. Стоит признать, интрига здесь создаётся умело, а история оставляет множество вопросов, на которые хочется как можно скорее получить ответы.

Но перед каждым таким увлекательным эпизодом прошлого будьте готовы смотреть по пять-шесть скучных и надоедающих эпизодов настоящего. А сам процесс перехода во времени будет неизменно сопровождаться дешёвым скримером, призванным вызвать испуг. И если в первые два раза от вида мёртвой девочки, «запрыгивающей» в экран, действительно становится жутко, то в следующие десять раз этот приём вызывает только раздражение.

Та самая девочка, из-за которой в городе и происходит вся чертовщина Скриншот из игры Little Hope

Похожим образом работают вообще все «моменты-страшилки» в игре. Вместо того чтобы ещё сильнее нагнать атмосферу (которая поначалу приятно удивляет), разработчики предпочитают забрасывать игроков скримерами, резкими движениями на заднем плане и не слишком пугающими монстрами. Особенно нелепо выглядят погони с участием этих «демонов»: каждый из них передвигается ужасно медленно, но герои при этом раз за разом умудряются попасться к ним в лапы.

Little Hope в целом можно охарактеризовать как «игру ожидания». Сначала ты ждёшь интересных диалогов, потом начинаешь ждать страшных моментов, потом вся надежда остаётся только на сюжет и его развязку — ты начинаешь ждать и этого. Но концовка игры (сейчас будет спойлер) ужасно разочаровывает и оставляет после себя жутко неприятный осадок. Условных финалов в игре несколько, но все они ведут к одному и тому же смысловому эпилогу, который ставит под сомнение не только адекватность разработчиков, но и вообще все совершаемые за время прохождения действия. Как бы вы ни старались и кто бы из героев ни умер на пути, — всё это не будет иметь никакого значения, потому что целостность и вариативность истории в Little Hope была принесена в жертву очередному неожиданному сюжетному твисту. Да, его не так легко предсказать, как в том же Man of Medan, но это не делает само его наличие хоть сколько-нибудь оправданным.

В первой половине игры монстров мы будем видеть лишь со спины Скриншот из игры Little Hope

Да, Little Hope — это действительно работа над ошибками Man of Medan. Игра стала интереснее, глубже и страшнее, но так и не приобрела самого главного: интересных «живых» персонажей и сильной истории. Вдвойне обидно становится и от осознания того, что в Until Dawn все эти составляющие присутствовали — так куда же делся весь запал и талант Supermassive Games? Вероятно, сама идея хоррор-антологии была обречена на провал и разработчикам элементарно не хватает сил и средств на качественную проработку каждой отдельной истории. А жаль — потенциал у этого проекта казался большим.

