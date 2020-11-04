Курган, , 10:13 — REGNUM В Кургане ко Дню народного единства открылась выставка «Народы и образы. Национальные культуры Зауралья: многообразие и единство». Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Один из экспонатов выставки Пресс-служба губернатора Курганской области

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Русские, белорусы, украинцы, татары, башкиры, казахи, чуваши, удмурты — десятки национальностей проживают на территории Зауралья.

Музейными работниками собраны в одну экспозицию предметы быта, яркие национальные костюмы и даже музыкальные инструменты народов России.

«На сегодняшний день выставка работает в онлайн формате, но мы надеемся, что когда ограничения будут сняты, выставку сможет посетить наша молодежь, на которую она во многом ориентирована», — сообщила исполняющая обязанности Курганского областного краеведческого музея Ольга Елисеева.

Со снятием ковидных ограничений выставку смогут посетить школьники, для которых планируется организовать знакомство с праздниками разных народов и национальной кухней.