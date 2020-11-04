Киев, , 10:22 — REGNUM Украинские власти рассматривают вопрос введения карантина выходного дня, об этом со ссылкой на источник в офисе президента Украины сообщает 3 ноября украинское издание «Страна». Эту информацию подтвердил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в эфире телеканала «1+1».

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По информации издания «Страна», источник в офисе президента Украины сообщает, что карантин «выходного дня» может быть введен уже с пятницы, 6 ноября. Источник уточняет, что с пятницы по воскресенье (8 ноября) включительно будет запрещена работа ресторанов за исключением заказов навынос, зон питания, а также развлекательных зон в торгово-развлекательных центрах. По словам источника, это первая мера, в дальнейшем при ухудшении эпидемиологической ситуации, запрет может распространиться на все дни недели.

В свою очередь министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что 4 ноября возглавляемое им ведомство будет просить украинское правительство усилить карантинные ограничения в стране.

«Я не исключаю, что предложим карантин выходного дня — когда более строгие ограничения будут действовать в выходные», — цитирует Степанова издание «Обозреватель».

По словам Степанова, данные меры предлагаются для того, чтобы разорвать цепочку передачи болезни. Он также добавил, что в этих целях будет закрыто большое количество магазинов, в субботу и воскресенье заведения общественного питания смогут работать только навынос.

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