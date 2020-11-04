Токио, , 10:09 — REGNUM Водители некоторых служб такси Японии получили право отказывать в поездках пассажирам, не использующим медицинские маски без уважительных причин. Об этом сообщает телекомпания NHK.

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Ранее девять японских компаний, занимающихся пассажирскими перевозками, направили соответствующий запрос в Министерство транспорта Японии. Водители такси были обеспокоены возможностью распространения новой коронавирусной инфекции из-за несоблюдения санитарных правил некоторыми пассажирами. В частности, в обращении отмечалось, что от использования масок зачастую отказываются нетрезвые пассажиры, которые к тому же активно разговаривают во время поездок.

Министерство транспорта Японии удовлетворило запрос служб такси. Теперь таксисты имеют право отказать пассажиру в поездке, если он не пользуется медицинской маской без уважительной причины. В решении министерства говорится, что эта мера должна защитить не только водителей такси, но и других пассажиров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре профессор частного университета в городе Кобе Хироси Камиваки подал в суд на правительство Японии с требованием раскрыть реальную стоимость правительственной программы по распространению бесплатных медицинских масок.

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