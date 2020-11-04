Кэри, США, , 10:00 — REGNUM Онлайн-магазин Epic Games Store отказался от бесплатной раздачи игры Wargame: Red Dragon, которую он анонсировал ранее. Об этом 3 ноября сообщила официальная страница сервиса в Twitter.

Администрация платформы объявила, что решила «временно отложить» бесплатную раздачу игры, не объяснив причины подобного решения. Она добавила, что вместо Wargame: Red Dragon пользователи сервиса смогут бесплатно получить копию симулятора строительства подземелий Dungeons 3 с 5 по 12 ноября 2020 года.

https://twitter.com/EpicGames/status/1323362111125336064

Стоит отметить, что Epic Games Store уже не в первый раз отказался от бесплатной раздачи игры в рамках своей еженедельной акции. В июле 2020 года магазин в последний момент передумал бесплатно раздавать Conan Exiles.

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