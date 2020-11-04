Токио, , 09:50 — REGNUM В сеть выложили информацию о версии новой игрs Capcom Resident Evil: Village для консоли PlayStation 5. Об этом 4 ноября сообщил портал Screen Rant.

Поклонники франшизы получили подтверждение по поводу того, что игру можно будет запустить с разрешением 4K. Кроме того, восьмая игра популярной серии получит поддержку технологии трассировки лучей.

В сентябре 2020 года комик и певецЭйко Кано сообщил, что в Resident Evil: Village появится новая система создания вещей. Он рассказал, что благодаря ей геймеры смогут бороться с противниками.

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