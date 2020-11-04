Амстердам, , 09:49 — REGNUM Обвиняемый по делу о крушении малазийского лайнера Boeing рейса MH17 на Украине в 2014 году гражданин России Олег Пулатов заявил, что не состоял в Вооружённых силах РФ и не контактировал с российскими чиновниками накануне катастрофы. Видеозапись показаний Пулатова транслировалась на заседании суда в Нидерландах.

Совершавший рейс MH17 из Нидерландов в Малайзию Boeing был сбит над Донбассом 17 июля 2014 года. В результате катастрофы погибли 289 человек. Нидерланды продолжают расследование обстоятельств катастрофы.

В ходе заседания суда в Нидерландах 3 ноября была заслушана видеозапись с показаниями Олега Пулатова, возглавлявшего в 2014 году одно из военных подразделений Донецкой Народной Республики.

Пулатов заявил, что был уволен из вооружённых сил Российской Федерации в июле 2008 года. Он подчеркнул, что подразделения ДНР комплектовались добровольцами и в них не входили служащие Вооружённых сил РФ. Пулатов добавил, что не поддерживал связь ни с кем из российских должностных лиц. Он заявил, что готов и дальше сотрудничать с судом с целью поиска настоящих виновных.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 сентября суд в Амстердаме возобновил слушания по делу о крушении рейса MH17.

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