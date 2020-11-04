Сиэтл, США, , 09:46 — REGNUM Участники протестных акций в Сиэтле (штат Флорида США) в ночь после выборов американского президента перекрыли движение на некоторых дорогах в городе. Об этом 4 ноября сообщает городская полиция.

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«Задержан один человек. Одна из группы остановилась на пересечении Мерсер и Уэстлейк, блокируя дорожное движение», — говорится в сообщении полиции Сиэтла на странице в соцсети Twitter.

Также указывается, что сотрудники полиции задержали водителя автомобиля, который оказался связанным с протестующими и отделился от их основной группы, проехав через заграждение, сформированное полицейскими на велосипедах.

«Его задержали на месте происшествия, автомобиль буксируется. Никто не пострадал», — отмечается в сообщении.

Кроме того, добавляется, что был задержан человека, бивший по парковочному автомату молотком, у которого правоохранители изъяли молоток и бутылку бурбона.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что протестующие из числа представителей движения Black Lives Matter (BLM, «Жизни чернокожих важны») начали драку с сотрудниками американской полиции возле Белого дома в Вашингтоне.