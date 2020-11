Вашингтон, , 09:40 — REGNUM Студия Gun Media объявила о том, что она отключает выделенные серверы игры Friday the 13th: The Game. Об этом 3 ноября она сообщил в блоге проекта.

Кроме того, разработчики объявили, что они перестанут выпускать обновления для этой игры, релиз последнего состоится в ноябре 2020 года. Стоит отметить, что геймеры все равно смогут играть в Friday the 13th: The Game по сети в формате приватных сессий или на сторонних серверах.

Издание отметило, что, таким образом, проект Friday the 13th: The Game возвращается в состояние, которое имело место при релизе игры на платформах PS4 и Xbox One.

В июне 2018 года Gun Media сообщила, что из-за проблемы с авторскими правами она больше не сможет добавлять в Friday the 13th: The Game какой-либо новый контент. Игра стала «жертвой» судебного процесса между сценаристом оригинального фильма ужасов «Пятница, 13-е» Виктором Миллером, и его режиссёром и продюсером Шоном Каннингемом. Релиз Friday the 13th: The Game состоялся 26 мая 2017 года.

