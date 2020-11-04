4 ноября Россия уже в 16-й раз отмечает День народного единства. Праздник посвящён событиям 1612 года, когда ополчение Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского изгнало поляков из Москвы.

В 2020 году этот праздничный день проходит в условиях пандемии коронавируса. О том, как его отмечают в очном формате и в режиме онлайн, — в трансляции ИА REGNUM.