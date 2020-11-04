В Оренбурге в День народного единства проведут онлайн-акции
Музей истории Оренбурга в рамках Дня народного единства сегодня, 4 ноября, проведет цикл интернет-мероприятий, сообщает пресс-служба городской администрации.
В течение дня учреждение организует онлайн-акцию «В единстве наша сила». Ее участники должны разместить на официальных страницах музея в соцсетях свои фотографии в национальных костюмах или в одежде с национальными узорами. С помощью онлайн-викторины «Россия. Родина. Единство» каждый пользователь сможет проверить и освежить свои знания по истории родного города.
В Перми День народного единства пройдёт в онлайн-формате
В Перми в рамках празднования Дня народного единства 4 ноября запустят телемарафон с концертной программой «Единство разных на Земле одной» на телеканале «ВЕТТА». Коллективы Дворца культуры им. Солдатова, а также приглашённые артисты исполнят вокальные и танцевальные номера. На разных онлайн-площадках будет организовано несколько десятков мероприятий, сообщает пресс-служба мэрии.
В Оренбуржье организуют марафон национальных культур и фотовыставку
В Оренбургской области 4 ноября состоится онлайн-марафон национальных культур региона. Акция приурочена к празднованию Дня народного единства, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.
Володин: День народного единства объединяет страну
Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил с Днем народного единства и отметил, что праздник объединяет граждан нашей страны, независимо от их национальности, вероисповедания и взглядов.
Тихоокеанский флот ВМФ России начал праздновать День народного единства
На Тихоокеанском флоте (ТОФ) ВМФ России с подъёма Государственного и Военно-морского Флага и флагов расцвечивания на кораблях начались праздничные мероприятия в честь Дня народного единства. Об этом 4 ноября сообщает пресс-служба Восточного военного округа (ВВО) Минобороны РФ.