Ханты-Мансийск, , 09:26 — REGNUM В Югре за минувшие сутки выявлено 196 положительных тестов на коронавирусную инфекцию. Об этом 4 ноября сообщает региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений в регионе составил 189 случаев.

Основные очаги заражения на 4 ноября: Сургут — 49 положительных тестов; Ханты-Мансийск — 20; Нижневартовск — 19; Урай — 14; Нефтеюганск — 11; Югорск — 10.

Всего с начала пандемии в Югре на 4 ноября зарегистрировано 29 043 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 24 530 человек, 261 пациент с COVID-19 скончались (на пять человек более, чем днём ранее).

Коэффициент распространения инфекции в регионе на регионе на 4 ноября составляет 0,98. За сутки на COVID-19 обследовано 9 147 человек, всего — 841 090.