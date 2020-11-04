Владивосток, , 09:16 — REGNUM На Тихоокеанском флоте (ТОФ) ВМФ России с подъёма Государственного и Военно-морского Флага и флагов расцвечивания на кораблях начались праздничные мероприятия в честь Дня народного единства. Об этом 4 ноября сообщает пресс-служба Восточного военного округа (ВВО) Минобороны РФ.

В празднованиях участвуют все надводные и подводные корабли ТОФ, базирующиеся во Владивостоке и на Камчатке.

Во Владивостоке в честь праздника с утра была открыта для свободного посещения моряками и всеми жителями города экспозиция Военно-исторического музея флота. Праздничным подарком тихоокеанцам также стала представленная в городском Доме офицеров комедийная постановка «Будьте здоровы!» Драматического театра ТОФ.

Как сообщало ИА REGNUM, волонтёры поздравят пожилых петербуржцев с Днём народного единства, когда будут отрабатывать заявки тех жителей, что находятся на самоизоляции.

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