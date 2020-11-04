Грозный, , 09:04 — REGNUM Публикация с карикатурами на французский журнал Charlie Hebdo была удалена из Instagram-аккаунта чеченской общественно-политической газеты «Вести республики» за нарушение правил сообщества, заявил министр информации и печати Чечни Ахмед Дудаев.

Газета «Вести республики» опубликовала карикатуры на журнал Charlie Hebdo 3 ноября. Эти карикатуры показывают, что французский журнал занимается провокационными действиями и разжиганием исламофобии, публикуя «сплетни и фейки».

«Это не свобода слова, это свобода вседозволенности, которой всячески потворствуют западные власти, ввергая свои страны в хаос аморального мракобесия… Уважающие себя и свою профессию СМИ никогда не позволят себе опуститься до такого уровня подачи публикаций. Charlie Hebdo окончательно опошлил такой замечательный творческий жанр, как карикатура», — объяснили в «Вестях республики».

Сообщение с этими карикатурами также было опубликовано в социальной сети Instagram на странице газеты. Однако позже администрация социальной сети удалила эту публикацию «за нарушение Руководства сообщества».

«Тут начинаются двойные стандарты. Получается, что одним изданиям можно абсолютно всё, в том числе оскорблять чувства миллиардов верующих. А, например, нашей газете высказать свою выдержанную точку зрения — нельзя?» — прокомментировал действия администрации социальной сети Ахмед Дудаев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 октября в Москве у здания посольства Франции прошли протесты против карикатур журнала Charlie Hebdo.