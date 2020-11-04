Вашингтон, , 08:55 — REGNUM Подсписчики Xbox Game Pass получили возможность сделать предзагрузку игр каталога сервиса EA Play. Об этом 3 ноября сообщил корреспондент портала The Verge Том Уоррен на своей странице в Twitter.

Он обратил внимание на то, что пользователи платформы Microsoft смогут сделать предварительную загрузку игр, однако не смогут играть в них до 10 ноября 2020 года. Стоит отметить, что после полноценного запуска функции геймеры получат доступ в том числе к NFS Heat, Battlefield V, Star Wars Battlefront II, Dead Space 3, Dragon Age: Inquisition, Anthem, Rocket Arena, Sims 4 и другим.

https://twitter.com/tomwarren/status/1323676683564711936

Ранее стало известно, что в 17 ноября 2020 года каталог Xbox Game Pass лишится нескольких интересных проектов. Из библиотеки платформы будут удалены Darksiders 3, The Talos Principle, Munchkin: Quacked Quest и Tracks — The Train Set Game.

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