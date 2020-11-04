Москва, , 08:45 — REGNUM В случае, если заболевший коронавирусной инфекцией будет употреблять алкоголь, это может изменить форму протекания заболевания. Об этом 4 ноября рассказал руководитель наркологической «Клиники доктора Исаева», врач-нарколог Руслан Исаев.

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«Если человек болеет ковидом в легкой форме, то употребление алкоголя может перевести эту форму в среднее или тяжелое течение болезни», — заявил он в интервью радио Sputnik.

При этом нарколог уточнил, что об этом можно говорить точно также, как и о том, что смешение алкоголя с применимыми при лечении COVID-19 препаратами, чревато тяжелым осложнениям и последствиям.

Кроме того, Исаев отметил, что многие применимые при лечении коронавирусной инфекции препараты являются несовместимыми с алкоголем.

«Прежде всего, речь об антибиотиках. Эти препараты сами по себе могут вызвать побочные эффекты, а алкоголь будет способствовать возникновению дополнительных осложнений», — сказал он.

Также он добавил, что алкоголь затрудняет действие антикоагулянтов — препаратов, которые препятствуют образованию тромбов, так как он повышает свертываемость крови.

В то же время, по словам Исаева, во время заболевания у человека может пропасть желание выпить, так как вместе с ухудшением состояния сработает защитная реакция организма.

«Если мы имеем тяжелое и среднее течение инфекционного заболевания, в том числе ковида, то это ситуация субъективно неприятная. Как правило, большого желания употреблять алкоголь и усугублять ситуацию — нет. Другими словами, если человек уже серьезно заболел, то, скорее всего, он не будет продолжать употреблять», — рассказал нарколог.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-главный санитарный врач России, академик РАН и первый зампред комитета Государственной думы по образованию Геннадий Онищенко («Единая Россия») рассказал, в каких местах можно «незаметно» для себя заразиться коронавирусной инфекцией.