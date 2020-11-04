Бишкек, , 08:44 — REGNUM В Киргизии за сутки выявили 495 новых случаев заражения коронавирусом. Общая численность выявленных случаев инфицирования коронавирусной инфекцией в республике достигла 60 774, сообщает 4 ноября пресс-служба штаба по борьбе с COVID-19.

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Вместе с тем в республике за сутки выздоровели и были выписаны 527 пациентов, ранее инфицированных коронавирусом. Всего на данный момент в стране побороли коронавирусную инфекцию 51 815 человек.

Четыре человека в Киргизии скончались за минувшие сутки от осложнений COVID-19. За весь период эпидемии в республике зарегистрировали 1163 летальных исхода.

На данный момент в Киргизии 3437 пациентов получают лечение в условиях стационаров медицинских учреждений, 3771 человек лечится амбулаторно.

За сутки зарегистрировано семь случаев инфицирования коронавирусом медицинских работников, четыре медработника за сутки выздоровели и были выписаны из стационаров медицинских учреждений, девять — завершили самоизоляцию в домашних условиях.

В период пандемии в Киргизии коронавирусом по официальным данным заразился 3631 медицинский работник, 3372 из которых — выздоровели.

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