Махачкала, , 08:39 — REGNUM Главный врач городской клинической больницы №1 в Махачкале Хаджимурат Малаев отстранён от занимаемой должности на основании преставления прокуратуры о нарушении антикоррупционного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Дагестана.

Отмечается, что Малаев имел три выговора за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей. Также в Минздраве Дагестана указывают на наличие нескольких случаев направления пациентов городской больницы на долечивание в частную платную поликлинику, связанную с Хаджимурадов Малаевым.

«Проверка других фактов нарушения законодательства в целях пресечения коррупционной деятельности продолжается», — подчеркнули в Минздраве Дагестана.

В 2016 году Хаджимурат Малаев был награждён орденом «Заслуженный врач Республики Дагестан». В 2020 году он был удостоен медали «Мы вместе» за вклад в борьбу с новой коронавирусной инфекцией.