Москва, , 08:39 — REGNUM Депутат Госдумы Александр Петров («Единая Россия») заразился коронавирусом. Об этом он написал в Facebook.

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»Доброе утро, если оно доброе. Пуля догнала. Вирус прилетел», — отметил депутат.

Он признался, что с февраля играл с коронавирусом в прятки. Нужно было работать. При этом профилактика у него была прежде всего. С собой были дезитол и запасные маски. А когда начались пленарные дни, то он усилил профилактику «до нормы инструкции по лечению РНК — вируса». Однако его бросило в пот и возникла слабость. Сдал мазок и тест на антитела, а также биохимию крови, общий анализ крови, гомеостаз и анализы на другие показатели. Делал это платно. Ответ пришёл через часы.

«Дальше КТ, врач. Изоляция дома», — отметил депутат.

В итоге у него обнаружили 1% поражения лёгких. И даже несмотря на меры профилактики, вирус «интенсивно жевал лейкоциты и формировал свой тайный микротрамбоз». Депутат рекомендует гражданам следить за показателями, даже если есть ощущение, что всё хорошо. Также он привёл слова врача о том, что у переболевших COVID-19 часто через три-четыре недели бывают инфаркт или микроинфаркт.

Отметим, среди депутатов Госдумы от Свердловской области это не первый случай заражения. Ранее COVID-19 переболел Дмитрий Ионин («Справедливая Россия»).

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