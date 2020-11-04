Киев, , 08:12 — REGNUM Депутаты Верховной рады Украины в первом чтении приняли законопроект, предусматривающий штрафование предпринимателей за допуск людей без масок в здания и общественный транспорт, сообщает 3 ноября УНИАН.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус: вторая волна накрывает мир — трансляция»

За соответствующий проект закона «О внесении изменений в закон Украины «Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения» по предотвращению распространения коронавирусной болезни (COVID-19)» (№3890) отдал свои голоса 251 депутат Рады.

Согласно проекту закона в отношении предприятий, предпринимателей, учреждений, организаций, которые нарушили санитарные требования применяются финансовые санкции за допуск лица в общественные здания, сооружения, общественный транспорт во время карантина без средств индивидуальной защиты (маски), а также за неприятие мер по пребыванию человека в общественных зданиях, сооружениях, транспорте без средства индивидуальной защиты.

Предприятие, учреждение, организация, гражданин — субъект хозяйственной деятельности в случае нарушения вынужден будет оплатить штраф в размере от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет от 3,4 тыс. гривен до 5,1 тыс. гривен (от 9500 до 14 250 рублей). Посетителей, нарушивших масочный режим, будут штрафовать на сумму от 170 гривен (475 рублей).

Читайте также: Минздрав Украины намерен бороться с COVID-19 посредством увеличения штрафов

Напомним, ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко предлагал повысить сумму штрафов для нарушителей масочного режима до 17 тысяч гривен (около 46 740 рублей) вместо суммы в 170 гривен. Позже Ляшко также сообщил, что в повестке дня ближайшей сессии Рады находится законопроект, который позволит штрафовать нарушителей карантинного режима на месте.

Читайте также: На Украине нарушителей карантинных мер могут начать штрафовать на месте