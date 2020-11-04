Москва, , 07:52 — REGNUM Подготовленный Минпроторгом России проект изменений в технический регламент Таможенного союза «О безопасности колёсных средств» не предусматривает введения обязательного внепланового техосмотра после внесения изменений в конструкцию транспортных средств. Об этом сообщает пресс-служба Минпромторга РФ.

«Необходимо отметить, что проектом изменений не предусмотрено никаких изменений, касающихся необходимости внеплановых прохождений технического осмотра», — подчеркнули в Минпромторге России.

В ведомстве добавили, что предлагаемый проект предусматривает облегчение процедур внесения самых популярных изменений в конструкцию автомобиля, включая установку сцепного устройства, изменение конструкции двигателя и систем снижения токсичности.

Также в Минпроторге отметили, что предлагаемый проект изменений находится в стадии доработки. В частности, некоторые правки могут быть внесены с учётом предложений, поступивших в ходе общественного обсуждения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 ноября в СМИ появилась информация о том, что предлагаемые Минпромторгом РФ изменения в технический регламент Таможенного союза «О безопасности колёсных средств» направлены на ужесточение правил ремонта и тюнинга автомобилей.

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