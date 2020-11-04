Буэнос-Айрес, , 07:48 — REGNUM Легендарному аргентинскому футболисту Диего Марадоне успешно провели операцию по удалению тромба, заявил его личный врач Леопольдо Луке в беседе с журналистами.

«Диего успешно прошел операцию и пришел в сознание», — заявил он.

Луке отметил, что операцию проводили первоклассные нейрохирурги, на ее исполнение у них ушел один час и двадцать минут. Он подчеркнул, что вся ситуация находится под контролем, и пообещал, что скоро Марадона восстановится после хирургического вмешательства.

Отмечается, что под окнами больницы собралась небольшая группа болельщиков, которые скандируют «Диего! Диего!».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее аргентинский футболист Диего Марадона был госпитализирован в связи с ухудшением самочувствия. Его врач тогда заявил, что спортсмену требуется срочная операция. Отметим, что недавно легендарный футболист отметил свой 60-летний юбилей.

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